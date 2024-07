Namens-Streit geht weiter: Jetzt teilt Amira Pocher gegen Oli und Sandy aus!

Schließlich ginge es niemanden etwas an, was sie plane. Aktuell wolle sie erst mal "einen Schritt nach dem anderen gehen".

In seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" hatte der "Schwarz und Weiß"-Interpret gefordert, dass Amira wieder ihren eigenen Namen annehmen solle. Der Grund: "Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil er natürlich auch eine Marke ist", machte Oli klar.

Sandy Meyer-Wölden (41) und Oliver Pocher (46) bekommen von der Österreicherin ihr Fett weg. © Felix Hörhager/Tobias Hase/dpa

"Und da rede ich auch ganz bewusst von Oli, der kein anderes Thema mehr hat außer diesem Namen, als würde ich nur davon leben", teilt Amira gegen den 46-Jährigen aus.

Denn immerhin wisse er es doch am besten. Er wisse ganz genau, was der Plan ist. "Und langsam glaube ich, das ist schon so geplant platziert, dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit", so die Österreicherin.

Ihre Vermutung: Wenn es dann passieren sollte, könne er sagen: "Nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht."

Dann gibt es auch noch einen Seitenhieb gegen Olis Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden! "Wie viele Frauen hat Oli schon gehabt? Und jetzt schau dir mal sein Umfeld an. Wer profitiert gerade von Oli? Wer? Ich? Ich mache mein Ding. Wer profitiert von ihm? Da sagt niemand was."

Immerhin hatte die Wahl-Amerikanerin Amira kurzerhand in Olis Podcast ersetzt.

Amira teilt jetzt also auch aus. Daher dürfte eine Antwort des 46-Jährigen und von Sandy nicht allzu lange auf sich warten.