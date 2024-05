Neue Liebe? Bruder Hima treibt Amira Pocher in die Enge, die reagiert mit Knallhart-Ansage

Köln - Ist Amira Pocher jetzt nun frisch verliebt oder nicht?! Ihr Bruder Hima (33) wollte es ganz genau wissen und fühlte der 31-Jährigen einmal intensiv auf den Zahn. Was folgte, war eine krasse Ansage!

Amira Pocher (31) spricht im Podcast "Liebes Leben" mit Bruder Hima (33, r.) über ihren Beziehungsstatus. © Bildmontage: Instagram/amirapocher, Instagram/oliverpocher (Screenshots)

Seit den gemeinsamen Knutschfotos aus dem Südafrika-Urlaub halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass die gebürtige Österreicherin eine Romanze mit ProSieben-Moderator Christian Düren (33) haben könnte. Bestätigt ist das bisher allerdings nicht.

In der neuen Episode ihres Podcasts "Liebes Leben" wurde das Thema zu Amiras Leidwesen jetzt noch einmal aufgewärmt. Nach einem Exkurs in sein Dating-Leben fordert Hima von seiner Schwester: "Jetzt zu dir, mach mal ein Statement!"

Völlig überrumpelt fragt die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) zurück, was sie denn für ein Statement abgeben solle. Der 33-jährige Fitness-Fan macht daraufhin deutlich, dass er gern wissen wolle, ob sie einen Freund habe, weil es ihn einfach interessieren würde.

Amira stellt daraufhin in ernstem Tonfall klar: "Ich habe mal gelernt, die beste Antwort auf eine sehr persönliche Frage ist: 'Wieso solltest du mich so was fragen?'" Dann wird die 31-Jährige noch deutlicher und betont: "Darüber spreche ich nicht."