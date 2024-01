Oliver Pocher soll Affäre haben: Das denkt Noch-Ehefrau Amira über das Ganze

Amira Pocher (31) lernte ihren Noch-Ehemann Oliver (45) über die Dating-App Tinder kennen. © Sebastian Gollnow/dpa

Nach einer Schlammschlacht zwischen beiden war es zuletzt ruhiger um den "Schwarz und Weiß"-Interpreten und seine Noch-Ehefrau geworden.

Doch in weniger als 48 Stunden hat die Saga einen neuen Anlauf genommen. Zunächst kam heraus, dass die Österreicherin mit Christian Düren (33) angebandelt haben soll. Demnach verbrachte die Wahl-Kölnerin einen schönen Urlaub mit dem Prosieben-Host und dabei soll es auch zu Küssen gekommen sein, wie ein Insider berichtet.

Das kam bei Olli jedoch nicht gut an, sodass er via Instagram direkt mit der Mutter seiner Kinder Nummer vier und fünf abrechnete. Denn ein neuer sexy Schnappschuss aus Amiras Instagram-Story brachte das Fass wieder einmal zum Überlaufen.

"Eigentlich müsste es mir ja egal sein … Aber sorry, so weit bin ich einfach noch nicht", schrieb Olli zu dem Repost in seiner eigenen Story und schob anschließend nach: "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens, kurz nach dem … mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter so zu präsentieren."