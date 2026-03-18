Paukenschlag! Podcast von Amira Aly und Paula Lambert mit sofortiger Wirkung beendet
Köln - Der Podcast "Iced Macho Latte" ist vorbei! Moderatorin Amira Aly (33) und Sex-Expertin Paula Lambert (51) gehen ab sofort getrennte Wege.
Nach nur einem Jahr Zusammenarbeit haben die beiden in der jüngsten Episode verraten, dass es mit "Iced Macho Latte" nicht mehr weiter gehen wird.
Denn: Der Vertrag mit Amira und Paula wird nicht verlängert!
"Da diese Remote-Geschichte einfach nicht so richtig funzt, werden wir jetzt auch nicht weitermachen", erklärt Lambert den drastischen Schritt in kurzen knappen Worten. Podcast-Partnerin Amira fühlt sich mit dem Knaller offenbar "sehr, sehr wohl, dass es dann jetzt auch vorbei ist."
Von Abschiedsschmerz kann bei den Plaudertaschen aber nicht die Rede sein. "Deswegen sind wir gar nicht so traurig", sind sich beide einig.
Insgesamt 52 Ausgaben haben die beiden Powerfrauen im Laufe des vergangenen Jahres veröffentlicht und dabei ohne Pause durchgezogen. "Es war ein tolles Jahr, es war sehr interessant. Wir sind dankbar, dass ihr uns zugehört habt", freut sich Paula Lambert über die Treue der Zuhörerschaft.
Von Podcasts erstmal genug: Amira Aly braucht Pause
Für Amira geht damit allerdings eine Mini-Ära zu Ende. Bereits zuvor hatte die Zweifach-Mama mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) bis zu ihrem Rausschmiss den Podcast "Die Pochers" betrieben.
In Zukunft will sie mit Podcasts vorerst nicht mehr allzu viel am Hut haben, erklärt sie. Stattdessen ist sie froh, gewisse Dinge privat zu halten und nicht andauernd in der Öffentlichkeit ausbreiten zu müssen.
"Irgendwann genießt man es schon auch mal, Dinge für sich zu behalten. Darauf freue ich mich wirklich: Nach sechs Jahren jetzt einfach mal ein bisschen mehr für sich zu genießen."
Trotzdem schließt die Österreicherin einen neuen Podcast nicht aus. Auch, wenn der noch auf sich warten lassen darf.
"Vielleicht geht es für mich irgendwann mal wieder weiter mit Podcasts, aber für jetzt brauche ich wirklich einfach mal eine Pause."
Titelfoto: IMAGO / PIC ONE