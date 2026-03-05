Pocher-Ex Amira Aly sorgt für Überraschung: "Ich verkünde das zum ersten Mal"
Köln - Amira Aly (33) hat sicherlich viele Talente, eines ihrer größten möchte sie jetzt nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen ausüben. Ihren Fans bietet sich so eine einzigartige Chance!
Mit ihrem Sieg bei "Das große Promibacken" hat die zweite Ex-Frau von Skandalcomedian Oliver Pocher (47) bereits vor einem Millionenpublikum eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was für grandiose konditorische Fähigkeiten sie besitzt.
Doch auch für ihre Kinder zaubert Amira zu jedem Geburtstag immer wieder atemberaubende Torten-Kreationen, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Jetzt soll dieses besondere Talent nicht mehr nur dem persönlichen Umfeld vorbehalten sein. Im Podcast "Iced Macho Latte" merkt die 33-Jährige im Gespräch mit Talk-Partnerin Paula Lambert (51) plötzlich an: "Ich sag’ dir jetzt mal was, ich verkünde das jetzt zum ersten Mal."
Nachdem sie mit ihren Worten zunächst ein wenig Spannung aufgebaut hat, lässt Amira schließlich die Bombe platzen: "Ich habe mir überlegt, das so vereinzelt übers Jahr bei Instagram für andere Leute zu machen."
Ab sofort können also auch andere Familien in den Genuss ihrer Motto-Torten kommen. "Es ist so krass, dieses Feedback, das ich da immer kriege […] und es gibt anscheinend viele Leute, die das ihren Kindern auch gerne backen wollen würden", erklärt Amira weiter.
Amira Aly: "Das allerschönste ist, die leuchtenden Augen zu sehen"
Interessierten Eltern gibt sie sogleich eine Aufgabe mit auf den Weg: "Sucht euch das Thema aus, was das Kind gerade liebt und ich backe die Torte deines Kindes". Für Amira ist das tolle Angebot eine echte Herzensangelegenheit.
Denn eine Sache begeistert die Partnerin von "taff"-Moderator Christian Düren (35) bei der Idee ganz besonders, nämlich die Reaktion der kleinen Naschkatzen. Sie sagt: "Das aller, allerschönste ist, am Ende die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen!"
Ihr Talent hat Amira tatsächlich erst mit der Teilnahme an der SAT.1-Backshow für sich entdeckt. "Als Kind war ich keine große Bäckerin. Ich durfte höchstens mal Eier trennen oder den Teig kneten - das war’s", hatte sie in einem früheren Interview preisgegeben.
Anlässlich Paulas Teilnahme an der aktuellen Staffel war das "Promibacken" jüngst schon einmal Thema im Podcast. Dabei verrieten die beiden Frauen etwa auch, was nach dem Dreh mit den Tortenkreationen passiert und was hinter den Kulissen sonst noch so abgeht.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa