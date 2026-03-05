Pocher-Ex Amira Aly sorgt für Überraschung: "Ich verkünde das zum ersten Mal"

Köln - Amira Aly (33) hat sicherlich viele Talente, eines ihrer größten möchte sie jetzt nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen ausüben. Ihren Fans bietet sich so eine einzigartige Chance!

Amira Aly (33) will zukünftig auch für ihre Instagram-Fans backen. © Jonas Walzberg/dpa

Mit ihrem Sieg bei "Das große Promibacken" hat die zweite Ex-Frau von Skandalcomedian Oliver Pocher (47) bereits vor einem Millionenpublikum eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was für grandiose konditorische Fähigkeiten sie besitzt.

Doch auch für ihre Kinder zaubert Amira zu jedem Geburtstag immer wieder atemberaubende Torten-Kreationen, die nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Jetzt soll dieses besondere Talent nicht mehr nur dem persönlichen Umfeld vorbehalten sein. Im Podcast "Iced Macho Latte" merkt die 33-Jährige im Gespräch mit Talk-Partnerin Paula Lambert (51) plötzlich an: "Ich sag’ dir jetzt mal was, ich verkünde das jetzt zum ersten Mal."

Nachdem sie mit ihren Worten zunächst ein wenig Spannung aufgebaut hat, lässt Amira schließlich die Bombe platzen: "Ich habe mir überlegt, das so vereinzelt übers Jahr bei Instagram für andere Leute zu machen."

Ab sofort können also auch andere Familien in den Genuss ihrer Motto-Torten kommen. "Es ist so krass, dieses Feedback, das ich da immer kriege […] und es gibt anscheinend viele Leute, die das ihren Kindern auch gerne backen wollen würden", erklärt Amira weiter.