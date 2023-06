Pochers äußern sich zu Gerüchten um Ehe-Aus: "Ist halt aktuell schwierig"

Gemeinsam haben Amira (30) und Oliver Pocher (45) zwei Söhne. © Felix Hörhager/dpa

In ihrem Podcast "Die Pochers!" nahmen die Moderatorin und der Komiker etwaigen Gerüchten nur einen Tag nach Veröffentlichung diverser Medien den Wind aus den Segeln, indem sie selbst über ihre Probleme sprachen und offen und ehrlich zugaben, dass man die Probleme derzeit nicht ignorieren könne.

"Was ist los in unserer Ehe? Was ist passiert?", stellte Oliver Pocher (45) seine Ehefrau Amira (30) gleich zu Beginn die Frage, die offenbar vielen Fans unter den Nägeln zu brennen schien. "Das verflixte siebte Jahr oder so", entgegnete die hübsche Zweifach-Mama knapp.

Zuvor war sie es, die den Podcast damit begann, mit den Gerüchten aufräumen und "vor der eigenen Tür" kehren zu wollen. "Du wolltest vor der eigenen Türe kehren, dann kannst du jetzt hier den Besen nehmen und Vollgas geben", stichelte der Entertainer.

Weiterhin wollte er wissen, ob es ein Zeichen sei, dass Amira ihren Ehering zum Zeitpunkt der Aufzeichnung nicht trage.

Darauf antwortete Amira: "Mann, Oli! Ist halt aktuell schwierig, weißt du. Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und irgendwer hat dann halt gequatscht und so ist es."