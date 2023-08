Schock-Beichte! Amira Pochers Vater wollte sie beschneiden lassen: "Darf keine Lust verspüren"

Köln - Es ist eine absolute Horror-Vorstellung: Amira Pocher (30) sollte als junges Mädchen beschnitten werden - so wollte es zumindest ihr Vater.

"Es hieß immer: 'Ja, er ist in Ägypten. Er ist weg'", erinnert sich die TV-Moderatorin, die heute selbst Mutter von zwei kleinen Söhnen ist, an ihre Kindheit und die plötzliche Abwesenheit ihres Vaters.

In der Vergangenheit hatte die gebürtige Österreicherin schon öfter über ihr lange Zeit kompliziertes Verhältnis mit ihrem Vater gesprochen. Demnach war sie drei Jahre alt, als ihr Vater die Familie verließ.

Was hierzulande kaum erdenklich ist, wäre für Amira beinahe grausame Realität geworden. "Mein Vater wollte mich beschneiden lassen, da war ich drei Jahre", offenbart die Ehefrau von Oliver Pocher (45) in der neuesten Folge ihres Podcasts "Hey Amira" .

Amira war nach einem "Let's Dance"-Auftritt, in dem sie ihr schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater thematisiert hatte, gemeinsam mit Olli (45) in Tränen ausgebrochen. © Rolf Vennenbernd/dpa

So hatte Amiras Vater vor, seine damals dreijährige Tochter beschneiden zu lassen. Es blieb jedoch glücklicherweise bei der bloßen Absicht - dank Amiras Mutter.

"Gott sei Dank hat sie mich davor bewahrt", kann die 30-Jährige heute richtig begreifen, was ihr als kleines Kind beinahe widerfahren wäre.

"Im Prinzip geht es darum, dass die Frau keine Lust mehr verspürt", hatte Amira 2020 bereits in ihrem gemeinsamen Podcast mit Ehemann Olli über das Thema gesprochen.

Eine Beschneidung sei "das Allerletzte, weil man der Frau einiges nimmt. Sie darf keine Lust verspüren, Sex zu haben oder die Verlockung, fremdzugehen. Sie soll nur für den Mann da sein, der Mann darf Spaß haben."

Lange Zeit hatte Amira so gut wie keinen Kontakt mit ihrem Vater. Bis Olli in ihr Leben trat und ein Wiedersehen zwischen den beiden in Ägypten einfädelte. "Das ist der schönste und beste Liebesbeweis gewesen", hatte Amira damals noch über ihren Göttergatten geschwärmt.

Zuletzt hatte das Paar hingegen mit seiner andauernden Ehekrise für Schlagzeilen gesorgt.