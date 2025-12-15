Topsecret! Amira Aly packt aus, was hinter den "The Masked Singer"-Kulissen abgeht
Köln - Amira Aly hat im Finale der jüngsten "The Masked Singer"-Staffel den vierten Platz belegt. Im Netz sprach die 33-Jährige über ihre Teilnahme und gewährte dabei auch einen Blick hinter die geheimen Kulissen.
"Was für eine Reise. Ich hätte nie gedacht, es bis ins Finale zu schaffen. Aber ich hab die Maske so gefühlt und hatte einfach unfassbar viel Spaß", erklärte die zweite Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher (47) auf ihrem Instagram-Kanal.
Nach ihrer Enttarnung als "Eggi" freut sich die gebürtige Österreicherin, dass bei ihr nun wieder der Alltag einkehrt. "Es war wirklich alles andere als normal. Das war auf jeden Fall eine verrückte Zeit", betonte sie gegenüber ihren Fans.
Nur ein winzig kleines Team weiß im Vorfeld, wer unter den Kostümen steckt. Damit das auch so bleibt, gelten strenge Regeln. Alles sei wirklich "topsecret", wie Amira versichert, und würde in einem wasserdichten Vertrag festgehalten.
Darunter fällt etwa auch, dass alle Teilnehmenden im Backstage-Bereich der Show die gleichen Klamotten und Schuhe tragen müssen, um sich nicht gegenseitig zu enttarnen. Außerdem dürfe untereinander auch nicht gesprochen werden.
Trotz der vielen Regeln habe ihr das Mitwirken an dem Erfolgsformat "unfassbar viel Spaß gemacht". Am Ende fällt ihr Fazit geradezu euphorisch aus, doch in den ersten Wochen ging es Amira im Rahmen der Show überhaupt nicht gut.
Amira Aly gesteht Panik: "Kurz davor gewesen, von der Bühne zu rennen!"
"Ich hatte wirklich die ersten vier Wochen jedes Mal eine Panikattacke auf der Bühne. Das waren für mich die längsten Minuten", gab die ehemalige "Prominent"-Moderatorin offen und ehrlich zu.
Sie fügte dann noch hinzu: "In diesem Moment, wenn das Licht herunterfährt und das Rateteam sich noch mal kurz unterhält, in dieser Zeit bin ich wirklich jedes Mal kurz davor gewesen, von der Bühne zu rennen."
Als Ursache führte Amira nicht nur die grundsätzliche Aufregung vor ihren Auftritten an, sondern vor allem auch das enge und schwere "Eggi"-Kostüm. Die Zweifach-Mama leidet nämlich bereits seit vielen Jahren unter Platzangst.
Das Team hinter dem Format sei ihr in dieser Zeit aber stets eine tolle Stütze gewesen. "Ich wurde so, so süß begleitet und betreut", stellte Amira klar. Letztendlich hielt die 33-Jährige den Herausforderungen stand und wurde dafür mit der Finalteilnahme belohnt.
Dort musste sie sich schließlich Wayne Carpendale (48) alias "King" (Platz drei) und Pietro Lombardi (33) als "Rave-ioli" (Platz zwei) geschlagen geben. Den Sieg schnappte sich Meltem Kaptan (45) im "Muuhnika"-Kostüm.
