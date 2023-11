Tränen-Video und Oliver Pochers nächste Breitseite gegen Amira

Köln – In die Schlammschlacht nach der Pocher-Trennung kehrt auch weiterhin keine Ruhe ein: Während sich Amira (31) mit einem kryptischen Tränen-Video bei ihren Fans meldet, holt Olli (45) zur nächsten Breitseite gegen seine Noch-Gattin aus.

Oliver (45) und Amira Pocher (31) waren knapp vier Jahre lang verheiratet, jetzt ist von ihrer Zuneigung für einander nicht mehr viel zu spüren. © Montage: Monika Skolimowska/dpa, Instagram/Screenshot/Amira Pocher

Noch am vergangenen Wochenende hatte Olli live im TV bei RTL für einen Eklat gesorgt, als er Amira am Rande eines NFL-Spiels den Mangel von "emotionaler Reife" vorwarf und wiederholt auf die mutmaßliche Affäre seiner Ex-Liebsten mit ihrem "Glückskeks-Guru" angespielte.

Nun legt der Comedian in einem zweiten Interview mit Frauke Ludowig (59) noch einmal nach. Als die Promi-Expertin Olli in Bezug auf seine gescheiterte Ehe fragt, wie verletzend "so eine Situation" sei, zögert dieser keine Sekunde: "Sehr!"

Den "emotionalen Tiefpunkt" habe er inzwischen hinter sich gebracht, verrät der TV-Star, der mit Amira knapp vier Jahre verheiratet war und zwei gemeinsame Söhne hat.

"Wenn man da so sitzt zu Hause und die Sachen sind einfach weg und du bist dann mehr oder weniger alleine, das ist dann schon so 'Okay, alles klar ...'. Das hat man sich anders vorgestellt."