Star-Ballerina mit nur 29 Jahren gestorben: Nur einen Tag später ist auch ihre Mutter tot

"So unglaublich es auch erscheinen mag, die beiden Todesfälle hatten nichts miteinander zu tun", erklärte Vollinski in dem Beitrag.

Die erschütternden Nachrichten teilte die Familie der berühmten Tänzerin in einem sehr emotionalen Post auf Facebook mit. Demnach sei DePrince bereits am 10. September und ihre Adoptiv-Mutter am Tag darauf gestorben.

DePrince wurde mit drei Jahren zum Waisenkind. © Screenshot/Instagram/michaeladeprince

Michaela DePrince wuchs im afrikanischen Sierra Leone auf und verlor durch einen Bürgerkrieg mit nur drei Jahren ihre Eltern. Anschließend kam sie in ein Waisenhaus, in dem sie aufgrund ihrer Weißfleckenkrankheit (Vitiligo) von anderen ausgegrenzt wurde.

Im Alter von vier Jahren wurde DePrince von dem Ehepaar Elaine und Charles DePrince aus New Jersey adoptiert, die sie zum Ballettunterricht brachten. Das Tanzen wurde schnell zur Leidenschaft, sodass sie mit nur 17 Jahren in der TV-Show "Dancing with the Stars" auftrat.

Ihren Durchbruch feierte die gebürtige Afrikanerin mit ihrem Auftritt im Musikfilm "Lemonade" von Megastar Beyoncé (43).

DePrince hinterlasse ihre Schwestern Mia, Beelee, Jaye, Mariel, Amie und ihre Brüder Adam und Erik.