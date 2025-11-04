Andrea Sawatzki über das deutsche Pflegesystem: "Es ist skandalös"

Berlin - Pflege in Deutschland steht immer wieder in der Kritik. Auch Schauspielerin Andrea Sawatzki (62) berichtet nun von ihren erschütternden Erfahrungen mit dem Pflegesystem.

Andrea Sawatzki (62) ist der Meinung, dass zu wenig für die kranken Menschen in Deutschland getan wird. © Henning Kaiser/dpa

Mindestens 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt - so auch Sawatzkis Eltern, wie sie am Montagabend bei "Hart aber Fair" erzählte.

"So eine Diagnose haut einen erstmal um. Danach in die Offensive zu gehen, das gelingt nicht jedem und nicht vielen", so die Schauspielerin.

Dass ihre demenzkranke Mutter kurz vor ihrem Tod in einem Pflegeheim sediert wurde, belastet die Autorin bis heute zutiefst. "Es ist skandalös, wie es hier in Deutschland zugeht", kritisierte Sawatzki.

Sie finde, dass viel zu wenig für die kranken Menschen getan wird. Sie habe sich sehr viele Pflegeheime angeschaut und mit vielen Pflegern gesprochen. "Die Wertschätzung der Pfleger ist überhaupt nicht gewährleistet. Es gibt viel zu wenige", so Sawatzki.

Sie habe erlebt, wie Windeln immer wieder benutzt wurden. Außerdem werde vergessen, die Menschen zu füttern. "Diese Menschen sind nur noch eine Hülle. Und das wird in Deutschland systematisch gemacht", blickte sie fassungslos auf ihre Erfahrungen zurück.