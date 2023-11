Andreas Ellermann fühlt sich von Patricia Blanco verfolgt: "Geh doch zurück nach München"

Hamburg - Zufälle gibt's - oder eben doch nicht?! Nach der Trennung und dem öffentlichen Rosenkrieg schien sich die Lage zwischen Moderator Andreas Ellermann (58) und Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (52), etwas beruhigt zu haben. Doch nun fühlt sich der 58-Jährige von seiner Ex verfolgt.

Moderator Andreas Ellermann (58) fühlt sich von seiner Ex-Partnerin verfolgt. © Lenthe-Medien

Als das Liebes-Aus vor einigen Monaten bekannt geworden war, weigerte sich Blanco, aus der gemeinsamen Villa auszuziehen. Ellermann sah keinen anderen Ausweg, als sich in einem Fünf-Sterne-Hotel in Reinbek vor den Toren Hamburgs einzuquartieren.

Dort wohnt er auch heute noch und wollte am Samstagabend nach eigenen Angaben dort noch ein "Gute-Nacht-Bierchen" trinken. Zu seinem Schrecken saß allerdings auch seine Ex an der Bar. Gemeinsam mit zwei Freunden sollen sie sofort los gepöbelt haben.

Nach TAG24-Informationen sollen dabei die Worte "Fette Sau" aus dem Mund einer Blanco-Begleitung gefallen sein. "Ich fühle mich von Patricia verfolgt, ständig kommt sie ins Waldhaus Reinbek", beklagte sich Ellermann. "Die stalkt mich richtig aus und kommentiert das dann bei Instagram. Dabei will ich einfach nur meine Ruhe."

Die suchte er auch am Sonntag. Gemeinsam mit seiner Tochter und Neu-Freundin Ilka zog es den Millionär an den Hamburger Hafen. "Jetzt muss ich schon aus dem Waldhaus flüchten", ärgerte sich der 58-Jährige ein wenig.

Leider hatte er aber auch dort keine Ruhe. Auch dort tauchte plötzlich Blanco auf. "Das ist doch geplant" schimpfte Ellermann. "Ich sage doch, sie stalkt mich!" Nach Auskünften ihrer Begleitung wollte das Reality-TV-Sternchen ihren Abschied vor dem Einzug ins "Big Brother"-Haus feiern. Zu den Vorwürfen schwieg sie lieber.