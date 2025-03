Andreas Ellermann tritt gemeinsam mit Kelly-Family-Mitglied bei Schlagermove auf

Hamburg - Hamburgs wohl bekanntester Immobilien-Unternehmer Andreas Ellermann ist inzwischen fester Bestandteil des Schlagermoves. Dieses Jahr will er mit einer Premiere überraschen.

Immobilienunternehmer und Entertainer Andreas Ellermann (60) will mit Kathy Kelly (62) beim diesjährigen Schlagermove auftreten. © Screenshot Instagram/andreasellermann

Zusammen mit seiner Freundin Kathy Kelly will der 60-Jährige bei dem Schlager-Event am 5. Juli in Hamburg auf Truck 1A auftreten.

Vor rund 400.000 zu erwartenden Besuchern will das Duo neue Schlagersongs performen, so Ellermann gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Für das drittälteste Kind der Kelly-Family sei das eine absolute Premiere, verriet er. Auch wenn sich die 62-Jährige musikalisch eher in der Folk- und Gospelmusik zu Hause fühlt, freue sie sich auf den Ausflug in neue Gefilde.

"Ich freue mich, mit Andreas, den ich schon viele Jahre kenne, gemeinsam beim Schlagermove, dem Karneval des Nordens, aufzutreten", so Kelly.

Welche Lieder die beiden zum Besten geben wollen, soll laut des Multimillionärs eine Überraschung bleiben.