"Liebesglück endlich gefunden!": Andreas Ellermann ist wieder verlobt!

Auf der Aussichtsplattform eines Kreuzfahrtschiffes machte Andreas Ellermann (59) seiner Lebensgefährtin Ilka (52) vor der Küste Madeiras einen Antrag. © Lenthe-Medien

Über Weihnachten hatte das Paar eine Atlantikkreuzfahrt zu der portugiesischen Insel Madeira gemacht. "Und da habe ich mich spontan entschlossen, meiner Ilka einen Hochzeitsantrag zu machen", so der Moderator auf Nachfrage eines Reporters.

"Sie hat mich bei meinem Abnehmerfolg so sehr unterstützt, mit mir gelitten und gekämpft. 60 Kilogramm leichter, habe ich mein Liebesglück endlich gefunden. Diese Frau brachte mich ins Leben zurück", schwärmt Ellermann weiter.



Für den perfekten Moment habe er in kürzester Zeit mithilfe der Crew des Kreuzfahrtschiffes einen Antrag vor der Küste der Blumeninsel Madeira ausgeheckt. Laut Ellermann die Lieblingsinsel seiner Ilka.

Auf einer Aussichtsplattform soll er dann am 30. Dezember die Frage aller Fragen gestellt haben. "Ilka dachte, wir machen ein Fotoshooting, dabei hatte ich ganz anderes im Sinn. Aber während sie beim Friseur war, konnte ich alles umsetzen", so der 59-Jährige, der an Bord sogar noch schnell einen Ring aussuchte.

Anschließend soll das frisch verlobte Paar ein 8-Gänge-Menü bei Sonnenuntergang genossen haben.