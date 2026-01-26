Andreas Ellermann wettert gegen Winterdienst: "Es ist ja so eine Sch***e hier in Deutschland"

Hamburg - Andreas Ellermann (60) auf Zinne! Der erneute Wintereinbruch und die damit verbundenen Unbequemlichkeiten brachten den Moderator mal so richtig auf die Palme.

Andreas Ellermann (60) beschwerte sich in seiner Instagram-Story über den Schnee. © Georg Wendt/dpa

Am Montag hat es vielerorts wieder kräftig geschneit, der Winter zeigte sich von seiner bitterkalten Seite. In der ganzen Bundesrepublik war der Zugverkehr beeinträchtigt, es kam zu zahlreichen Glätteunfällen.

Für Ellermann war der zweite Wintereinbruch innerhalb weniger Wochen Grund genug, um zu einem Rundumschlag auszuholen. "Ich halte es nicht mehr aus! Es ist so viel Schnee. Ich glaube, ich ziehe lieber nach Moskau", so der 60-Jährige.

"Es ist ja so eine Scheiße hier in Deutschland. Und das Auto hier, alles, alles verschneit, alles verschneit, oben, unten Schnee", schimpft der Hamburger, der sich mit einer traditionellen Uschanka gegen die Kälte schützt.

"Die Gehwege werden nicht gemacht. Ich zahle hier so Steuern ohne Ende. Es wird nichts gemacht. Das ganze Geld geht ins Ausland. Es wird nur verpulvert, verschenkt. Das Gold wird in irgendwelche Schränke versteckt. Im Ausland. Wir kriegen es nicht zurück. Was ist hier bloß los?", sagt der Sänger in seiner Instagram-Story.

Offenbar nichtsahnend, dass die Gehwege vor den eigenen Grundstücken von den Anliegern selbst geräumt werden müssen.