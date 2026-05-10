"Für eine erfolgreiche Zukunft!" Andreas Ellermann legt mit neuem HSV-Song nach

Hamburg - Der Hamburger SV bleibt in der Bundesliga und TV-Moderator Andreas Ellermann (61) liefert pünktlich vor dem letzten Heimspiel den passenden Soundtrack dazu.

Leicht zu verwechseln: Andreas Ellermann (61) zeigt hier nicht die Merkel-, sondern die HSV-Raute. © Lenthe-Medien

Mit seinem neuen Fansong "Viva HSV" will der Hamburger Entertainer gemeinsam mit den Fans den Klassenerhalt feiern.

Der Text stammt von Songwriter und Ex-Stadionsprecher Curt Gerritzen, der bereits 1994 die HSV-Hymne "HSV forever and ever" mit komponierte. Für Ellermann ist klar: Der neue Titel soll an die emotionale Bundesliga-Saison anknüpfen.

"Der neue Song weist den Weg in eine erfolgreiche Zukunft für unseren Hamburger Sportverein", so der Ex von Patricia Blanco (54). "Viva HSV" sei dabei aus einer spontanen Laune heraus in nur drei Tagen entstanden.

Schon im August 2025 hatte der TV-Moderator zusammen mit Gerritzen mit "Ihr seid unser HSV" seinen ersten Song für seinen Herzensverein veröffentlicht und dabei nach eigenen Worten einen Herzenswunsch von HSV-Idol Uwe Seeler (†85) erfüllt.

Dieser habe ihn einst bei einer Veranstaltung ermutigt: "Mensch, bei deiner Stimme mach' mal einen Song für den HSV. Das wird doch gut passen!"