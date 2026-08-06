Wegen Jammerei über fehlende Kohle: Andrej Mangold nach User-Kritik in Erklärungsnot

München - Kaum hat Andrej Mangold (39) einen Blick in seine väterlichen Finanzen gewehrt, kriegt der Neu-Papa plötzlich Kritik von allen Seiten. Jetzt ist der gut situierte Ex-Bachelor plötzlich in Erklärungsnot und verrät, was er wirklich mit seinem Haushaltsloch sagen wollte.

Mit diesem Statement hat sich Andrej Mangold (39) für seine Erklärungen rund ums Thema fehlender Unterstützung verteidigt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Erst am Montag hatte der einstige TV-Rosenkavalier zu verstehen gegeben, dass seit der Geburt seines Sohnes ein Loch von "mehreren tausend Euro" in der Haushaltskasse klaffe.

Das liegt dem Münchner zufolge an fehlender Unterstützung vom Staat, da er und Ehefrau Annika (34) keinen Cent an Elterngeld kassieren.

Die Kritik aus Teilen seiner Community hatte es hier und da ziemlich in sich. Grund genug, dass sich "Dregold" wohl gedrängt fühlte, seine Situation zu erklären.

"Wir sind nicht in 'Finanznot' und ich habe weder um finanzielle Hilfe für uns noch um Mitleid gebeten. Ich habe lediglich transparent aufgezeigt, was sich mit einem Kind finanziell verändert, auch bei Menschen, die gut verdienen", heißt es zum Start seiner ausführlichen Instagram-Story.