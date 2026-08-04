Andrej Mangold nach Geburt von Sohn in finanziellen Schwierigkeiten? "Loch von mehreren tausend Euro"

München - Ex-Bachelor Andrej Mangold (39) hat einen ungewohnt offenen Einblick in seine finanzielle Lage gegeben. Ist der Neu-Papa durch die Geburt seines Sohnemanns etwa knapp bei Kasse?

Über Instagram hat Andrej Mangold (39) offen und ehrlich erklärt, dass in der Familienkasse mehrere tausend Euro fehlen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Professioneller Basketballer, Influencer und einstiger TV-Rosenkavalier - die Liste der gut bezahlten Jobs des 39-Jährigen ist lang.

Kaum hat der Womanizer aber seinen Nachwuchs auf der Welt begrüßt, fressen sich insgeheim rote Zahlen in die Familienkasse um ihn und Ehefrau Annika Mangold (34).

Darüber hat Andrej nun in einer Instagram-Story gesprochen und um Tipps und Tricks seiner Fans gebeten.

"Was ich wirklich krass finde, was mir wirklich auffällt ... wie sehr ein Kind in den Geldbeutel geht. Alleine aufgrund dessen, dass der jetzt am Start ist, haben wir jetzt ein Loch von mehreren tausend Euro", erklärt der langjährige TV-Protagonist.

Weiter nennt der 39-Jährige die Hintergründe des finanziellen Engpasses. "Einerseits ist das dadurch bedingt, dass Annika eine Lohnfortzahlung während ihrer Mutterschutzzeit bekommt. Aber sobald sie in die Elternzeit geht, haben wir keinen Anspruch auf Elterngeld."