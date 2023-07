Andrej Mangold erneut Opfer von Hass-Nachrichten: So cool reagiert der Ex-Bachelor!

Diese zwei Nachrichten hatten es in sich - Andrej Mangold ließen die Beleidigungen allerdings recht kalt. © Montage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Schon des Öfteren musste sich der Ex-Freund von Jennifer Lange (29) mit faustdicken Nachrichten auseinandersetzen.

Diesmal überspannte ein unbekannter User den Bogen und motzte den 36-Jährigen derart an, dass "Dregold" die Nachricht samt Namen und Profilfoto des Haters veröffentlichte.

"Post mal weniger du siehst so scheiße aus" lautete die erste uncharmante Nachricht an den RTL-Rosenkavalier von 2019. Doch damit leider nicht genug ...

Ungeniert pöbelte der junge Mann weiter, um Andrej möglicherweise eine Reaktion zu entlocken. "Vorhin Bild mit dir gesehen musste gleich mein Müsli wieder auskotzen." Aha!

Dass den Ex-Club-Besitzer das allerdings überhaupt nicht aus der Ruhe bringt, bewies der Basketball-Liebhaber mit seiner humorvollen und eiskalten Reaktion.

Nicht weniger als sechs Lachsmileys und die Worte "Thanks for the laugh. Made my day" waren für den Pöbler übrig, um sich die Lacher seiner Community auf seine Seite zu ziehen.