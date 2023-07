Andrej Mangold findet sein Auto demoliert vor: Plötzlich weiß er, was los ist

Köln - Andrej Mangold (36) erlebte am Montag einen ziemlich miesen Start in die neue Woche, denn als er am Abend nach einem langen Tag im Homeoffice auf die Straße trat, wartete dort eine böse Überraschung auf den Ex-Bachelor.

Andrej Mangold (36) berichtete bei Instagram von dem Schaden an seinem Auto. © Bildmontage: Instagram/dregold (Screenshots)

Andrej hatte den stürmischen und verregneten Montag in seiner Wahl-Heimat Köln weitestgehend drinnen verbracht und viele Stunden am Laptop gesessen, wie der 36-Jährige seinen rund 262.000 Instagram-Fans über den Tag verteilt in seiner Story gezeigt hatte.

Am Abend hatte der Basketballer jedoch die Nase voll vom Homeoffice. So zog es Andrej hinaus an die frische Luft - wo allerdings eine böse Überraschung auf den ehemaligen "Sommerhaus"-Teilnehmer wartete!

"Ich wusste, dass heute ein komischer Tag ist", begann Andrej seine Follower im ernsten Tonfall zu informieren, während er auf der Straße stand. Dann drehte der einstige Rosenverteiler die Kamera seines Handys und offenbarte seinen Anhängern auch den Grund für seinen Unmut.

"Schaut mal, was passiert ist: So sieht doch mal eine schöne Frontscheibe aus", bemerkte er ironisch, während er die Sicht auf die völlig demolierte Windschutzscheibe seines Autos freigab. Doch war war passiert?