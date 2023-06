Freundin Annika richtet harte Worte an Andrej Mangold: "Könnte dir manchmal den Hals umdrehen"

Köln - Im TV hat Andrej Mangold (36) 2019 nach der großen Liebe gesucht - diese aber anscheinend erst 2022 mit Annika Jung gefunden! Auf Instagram schüttete sich das Paar am Sonntag das Herz aus und versank in Träumen der Zukunft.

Erst am Sonntag verriet Andrej, dass er die Eltern seiner Freundin noch nicht kennengelernt habe.

"Überragend! Bin so happy mit Annika, eine wundervolle Frau, die mich sehr glücklich macht ❤️ Hatten übrigens letztens unser Einjähriges", schwärmte Andrej vom bisherigen Verlauf mit seiner Herzensdame.

Während einige User den ehemaligen Rosenkavalier in nächster Zeit wieder auf dem Bildschirm sehen wollen, stellten seine Fans auch Fragen zum Privatleben. "Wie läufts in der Beziehung?" lautete die alles entscheidende Frage, ehe Andrej einen Blick hinter die Kulissen zuließ.

In einer für den 36-Jährigen eher selten ins Leben gerufenen Fragerunde stellte sich "Dregold" am Sonntagabend einigen Fragen seiner Community.

Das Paar geht seit dem vergangenen Sommer gemeinsam durchs Leben. © Montage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Gemeinsam will das Paar nach eigenen Aussagen - das wird aus den jeweiligen Nachrichten deutlich - noch viel von der Welt sehen und Seite an Seite die schönsten Orte entdecken.

"Danke, dass du noch einer der wenigen Männer mit den richtigen Werten und Zielen bist", schrieb "Anniju" weiter. Wie romantisch! Kennen lernte sich das Traumpaar erst im vergangenen Sommer - erst im August des abgelaufenen Kalenderjahres machten die beiden ihre Liebe schließlich offiziell.

Wie ernst es Andrej und Annika trotz ihrer noch recht frischen Liebe miteinander meinen, wird auch anhand des vor gar nicht allzu langer Zeit vollendeten Umzugs in die Domstadt deutlich.

"Ich freue mich so sehr auf die Zukunft mit dir. Ich sag das viel zu selten, aber du bist toll und so stark trotz allem, was du schon durchmachen musstest. Und ich bin froh, dass DU mein Mann bist", schrieb Annika abschließend.