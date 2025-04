Nach Fremdgeh-Knall und Trennung: So geht es Ex-Bachelor Andrej Mangold

Nachdem er kurz darauf schonungslos ehrlich mitgeteilt hatte, am Boden zerstört zu sein, verrät er jetzt, wie es derzeit in ihm aussehe. "Gerade die Zeiten, in denen ich ganz für mich alleine, isoliert, ohne Arbeit und ohne Kommunikation sein kann, tut mir gut."

Während seiner TV-Dreharbeiten am anderen Ende der Welt soll seine Auserwählte ihn mehrfach betrogen und belogen haben - so weit die Geschichte.

Die schönen gemeinsamen Jahre mit seiner Annika Jung haben nach deren Fremdgeh-Eskapaden ein Ende gefunden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Andrej Mangold

Trotzdem hat er phasenweise mit Rückschlägen zu kämpfen, wie er zugibt. "Heute ist einfach so ein Tag ... Einer von denen, an denen man viel nachdenkt, vielleicht zu viel. Wo man Dinge hinterfragt und sich ein bisschen verloren fühlt."

Statt den Kopf in den Sand zu stecken, glaubt der Ex-Freund von Neu-Mama Jennifer Zander (31) ganz stark an die eigenen mentalen Kräfte. "Aber wisst ihr was? Solche Tage gehen vorbei. Alles wird besser, solange wir an uns selbst und das Gute glauben", schreibt der langjährige Point Guard der Telekom Baskets Bonn.

Nicht nur sich selbst will er in schwierigen Phasen eine Stütze sein. Auch seine Fans sollen mit gutem Beispiel vorangehen und sich an den positiven Dingen des Alltags hochziehen - dafür wirbt Andrej ganz offen.

"Also, wenn ihr heute auch so einen Tag habt oder ihn vor Kurzem hattet - ihr seid nicht allein. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus."