Neue Bachelorette: Andrej Mangold äußert sich zu Jennifer und schießt gegen RTL

Köln - Die nächste Staffel von " Die Bachelorette " steht in den Startlöchern. Andrej Mangold (36) äußerte sich jetzt über "die Neue" und konnte sich dabei einen Seitenhieb gegenüber RTL nicht verkneifen!

Dass auf diese Weise mal etwas frischer Wind in die Sendung kommt, sieht Mangold positiv. Viel mehr könne er über Jennifer aber nicht sagen, da er sie nicht wirklich kenne.

In der Tat wird die 27-jährige Beauty mit ihrem einjährigen Sohn nach Thailand reisen. Auf Dates wird der kleine "Keksi" seine Mama aber nicht begleiten. Für diese Situationen hat Jennifer eine ihrer besten Freundinnen mit im Schlepptau. Der Nachwuchs ist also versorgt, wenn die gebürtige Straubingerin auf Männerfang geht.

Jennifer Saro aus Berlin ist ab dem 12. Juli die neue "Bachelorette". Geboren wurde die 27-jährige Influencerin in Straubing. © Bildmontage: Instagram/jennifer.saro (Screenshots)

Auf die Frage, was er davon halte, das RTL bei der Wahl seiner Kandidatin einmal mehr auf eine erfolgreiche Content Creatorin zurückgegriffen habe, reagierte der 36-Jährige nüchtern. "Das ist einfach ein Beruf, der sich in den letzten Jahren etabliert hat", so der Influencer.

Was die immer weiter sinkenden Quoten der Rosen-Formate angeht, dazu hat Andrej indes eine ganz eigene Theorie entwickelt: "Es ist natürlich klar, dass Menschen, die einem Nine-to-five-Job im Büro nachgehen, sich damit vielleicht nicht identifizieren können."

Damit übte der ehemalige Leistungssportler bereits leise Kritik an den Machern der Show, die er später noch einmal verdeutlichte. Andrejs gut gemeinter Rat in Richtung des Kölner Privatsenders lautete daher: "Vielleicht muss sich die Produktion da auch etwas Neues ausdenken!"

Den eingefleischten Fans des Formats wird's wohl egal sein, wie Saro ihre Brötchen verdient. Hauptsache, der Mittwochabend hat bald wieder einen Sinn. Wer die erste Episode schon vor TV-Ausstrahlung sehen möchte, kann dies über den Streamingdienst RTL+ bereits sieben Tage vorher erledigen.