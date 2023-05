Welcher Ex-Bachelor lächelt hier verschmitzt in die Kamera? "Du hast dich ja kaum verändert"

Köln – Wer hätte gedacht, dass dieser Star in seinen jungen Jahren so aussah? Inzwischen ist der kleine Junge von damals Model, Basketball-Profi und durfte als "Bachelor" Rosen verteilen.

Andrej Mangold (36) und seine Mama Monika vor vielen Jahren. © Montage: Screenshot/Instagram/dregold

Eingefleischte Fans können es inzwischen erraten haben: Bei dem kleinen Jungen mit dem blonden Lockenkopf handelt es sich um Andrej Mangold (36).

Anlässlich des gestrigen Muttertages teilte der frisch nach Köln gezogene Influencer ein altes Foto von sich und seiner US-amerikanischen Mama Monika. Auf dem Schnappschuss hält ihn seine Mutter auf dem Arm, während Klein-Andrej seine Arme um ihren Hals geschlungen hat, um sich festzuhalten.

Beide lachen offen in die Kamera und wirken glücklich. Ein witziges Detail: Andrejs Milchzähne scheinen sich zum Teil verabschiedet zu haben, denn seine Zahnlücken sind nicht zu übersehen.

Während seine Mama ihre Haare zu Braids geflochten trägt, wird Andrejs Kopf von goldenen Locken umspielt. Der "RheinStars Köln"-Spieler trägt ein weißes Hemd und eine gestreifte Hose.

Mit dem Foto will sich Andrej bei seiner Mama bedanken. "Ohne dich wäre ich nicht der Mann, der ich heute bin, wäre nicht mal im Ansatz da wo ich heute bin und hätte nicht im entferntesten erreicht was ich erreicht habe", versucht er die Liebe zu seiner Mutter und die Dankbarkeit ihr gegenüber in Worte zu fassen [Rechtschreibung übernommen, Anm. d. Red.].