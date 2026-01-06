Privat wie nie: RTL-Moderatorin teilt Urlaubsfoto mit ihrem Ehemann
Fuerteventura (Spanien) - Angela Finger-Erben (45) gönnt sich eine verdiente Auszeit vom turbulenten TV-Rummel. Im Netz zeigte sich die RTL-Moderatorin gleichzeitig so privat wie nur selten.
Egal, ob am frühen Morgen bei "Punkt 6" oder demnächst auch wieder am späten Abend bei der Dschungelcamp-Show "Die Stunde danach": Über mangelnde Arbeit kann sich die 45-jährige Blondine beim Kölner Privatsender nicht beklagen.
Um neue Energie für die kommenden Aufgaben zu tanken, ließ es sich Finger-Erben jüngst mit ihrem Mann, dem Sportjournalisten Jens Diestelkamp, und den gemeinsamen Töchtern Anna und Lilli auf der kanarischen Trauminsel Fuerteventura gutgehen.
Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die TV-Bekanntheit dazu jetzt einige Schnappschüsse, die bei ihren rund 149.000 Followern sofort die Sehnsucht nach Meer, Strand und einem wärmeren Klima schüren dürften. Eine der Aufnahmen bot aber noch eine weitere Besonderheit.
Neben einem Bild von sich am Strand zeigte Finger-Erben nämlich unter anderem auch ein Selfie von sich und ihrem Partner. Seit 2016 sind die beiden verheiratet. So privat zeigt sich die Moderatorin in der Regel nicht in den sozialen Netzwerken.
"Meeresluft, Familie, Füße": Mehr braucht Angela Finger-Erben im Urlaub nicht
"Einfach ganz entspannt am Samstag mal am Strand entlanglaufen, so als ob nix wäre", schrieb die 45-Jährige zu der Bilderreihe aus dem Familien-Fotoalbum. Das breite Grinsen der beiden deutet in der Tat auf einen rundum entspannten Urlaubstag hin.
Vielsagend schob Finger-Erben dann noch hinterher: "Was braucht man mehr: Meeresluft, Familie, Füße und einen Koala, Eisbären oder was auch immer die Kinder kaufen wollen." Für sie sei das kindliche Objekt der Begierde mit den großen Augen einfach nur ein "Glubschi".
In ihrer Story verriet die Moderatorin dann noch, dass sie bereits einen Tag nach ihrem Urlaub schon wieder für das Frühstücksfernsehen vor der Kamera stehen werde. Um 2.50 Uhr klingele für sie bereits der Wecker.
Ab dem 23. Januar ist Finger-Erben dann auch wieder an der Seite von Olivia Jones im Rahmen der Dschungel-Nachberichterstattung zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/angelafingererben (Screenshots)