Angelina Jolie macht sich über Brad Pitt lustig: "Bockiges Kind"

Los Angeles/Correns - Sieben Jahre nach ihrer Trennung und vier Jahre nach ihrer Scheidung hält der Rosenkrieg zwischen Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59) weiter an! Nun gelangten Gerichtsdokumente ans Licht der Öffentlichkeit, in denen Jolie kräftig gegen ihren Ex-Mann austeilt bzw. austeilen lässt.

Angelina Jolie (48) und Brad Pitt (59) waren knapp zwölf Jahre lang ein Paar. © Montage: dpa/pa/ZUMA Press Wire | Rodrigo Reyes Marin, Stefani Reynolds / AFP

Immerhin: Statt um ihre vielen gemeinsamen Kinder ging es zuletzt vermehrt um das gemeinsame Weingut im Südosten Frankreichs.

Erst kürzlich hatte Pitt geklagt, Jolie hätte ihren Teil des "Château Miraval" heimlich an einen russischen Oligarchen verkauft. "Der angebliche Verkauf beeinträchtigt Pitts Recht, das Zuhause zu genießen, das er für seine Familie eingerichtet hat", schrieb sein Anwaltsteam.

Doch Jolie fackelte nicht lange, sondern reichte eine Gegenklage ein. Die Financial Times hatte nun Einsicht in die Gerichtsdokumente. Darin beschuldigt die 48-Jährige ihren Ex, sich die Einnahmen des Weinguts in die Tasche gesteckt und für "Egoprojekte" verwendet zu haben.

Jolies Anwälte werden deutlich: "Pitt ist ein Schauspieler, kein Winzer. Er kennt sich mit Illusionen aus, nicht mit Erde und Weintrauben!"

Dem Schauspiel-Star wird gar vorgeworfen, sich wie ein "bockiges Kind" zu verhalten.