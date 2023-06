Vom Verkauf des Weinguts und Gewaltvorwürfen: Brad Pitt klagt erneut gegen Angelina Jolie

Wie das People-Magazin berichtet, wurde in dieser Woche eine neue (zweite) Änderungsklage zum Verkauf von Angelina Jolies Hälfte des "Château Miraval" eingereicht. Darin behauptet Brad Pitt, dass ihm seine Ex-Frau nach der Trennung "absichtlich über den Verkauf ihres Anteils am Familienweingeschäft an einen russischen Oligarchen im Dunkeln gelassen" habe.

Jolie selbst reichte nie eine Klage wegen häuslicher Gewalt ein. © Luiz Rampelotto/ZUMA Wire/dpa

Jolies Quelle gibt an, dass Pitts emotionale Gründe, den Verkauf des Weingutes zu stoppen, um "seine Familie zu schützen" schwer zu verstehen seien. Er sei sich bewusst, dass die Kinder "aufgrund der Ereignisse vor fast sieben Jahren nicht mehr in der Lage fühlen, in das Haus in Frankreich zurückzukehren".

"Die Realität ist, dass Pitt sich weigerte, den Miraval-Verkauf mit Jolie abzuschließen, es sei denn, sie stimmte zu, über den Missbrauch zum Schweigen gebracht zu werden, da er verlangte, dass 8,5 Millionen Dollar zurückgehalten werden, um sie zum Schweigen zu zwingen", behauptet die Quelle.

Für Pitts Anwälte hingegen sei es vollkommen unverständlich, dass Jolie "ihre Beschreibung eines Ereignisses, das vor Jahren passiert ist, immer wieder aufwärmt, überarbeitet und neu interpretiert".

Sie soll auch unwahre Informationen hinzugefügt haben. Strafrechtliche Schritte gegen ihren Ex-Mann leitete sie jedoch nicht ein.

Die Abteilung für Kinder- und Familiendienste in Los Angeles sowie das FBI untersuchten den Fall, schlossen die Ermittlungen jedoch ab, ohne dass ein Missbrauch festgestellt werden konnte und erhoben keine Anklage gegen Pitt.