Fans in Sorge um "Affe auf Bike": "Ich wiege gefühlt nix"

Die Influencerin "Affe auf Bike" (25) ist aktuell mit ihrem Motorrad in Australien unterwegs. © Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (Bildmontage)

Mit ihrem Motorrad erkundet sie – aktuell noch in Begleitung von zwei Freunden – Australien. Ihre Follower hat sie natürlich mit auf die große Reise genommen und zeigt sich dabei wie gewohnt mit allerbester Laune.

Trotzdem erreichten Ann-Kathrin nun viele besorgte Nachrichten.

Auf Fotos, die sie im Badeanzug am Strand zeigen, reagierten einige User entsetzt: "Mein Gott, du hast ja keine 45 Kilo mehr" oder "Mädchen, du wirst ja immer weniger", hieß es in einer Auswahl an Kommentaren.

"Bekomme momentan so viele Nachrichten in die Richtung", äußerte sich die Influencerin selbst zu den Reaktionen ihrer Fans in einer Instagram-Story. Sie kenne diese Art von Kommentaren aber schon. Denn immer, wenn sie in wärmeren Regionen unterwegs sei und sich in luftigeren Klamotten zeige, gebe es Menschen, die ihr Gewicht ungefragt beurteilten.

"Danke für eure Sorgen", blieb Ann-Kathrin aber cool. Denn für Sorgen gebe es bei ihr keinerlei Anlass.