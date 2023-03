Anna Adamyan: Davor hat die Ex-GNTM-Kandidatin große Panik

Model und Influencerin Anna Adamyan (26) auf einem Flug von Köln nach Bologna. © Instagram/Screenshot/annaadamyan

Mehr als 600.000 Follower hat die Ehefrau des 1. FC Köln-Kickers Sargis Adamyan (29) auf Instagram. Regelmäßig lässt die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ihre Fans an ihrem Leben teilhaben.

In den vergangenen Wochen ging es auf ihrem Kanal vor allem um die Schwangerschaft des Models. Erst vor wenigen Tagen hatte die 26-jährige Influencerin dort den voraussichtlichen Geburtstermin ihres Kindes bekannt.

Jetzt hat sie sich jedoch zu einem Thema geäußert, welches regelmäßig Panik in ihr auslöst. Denn Anna Adamyan leidet seit einigen Jahren an Flugangst!

"Meine Flugangst war früher als Kind nie da und brach circa vor 6 Jahren aus, wo auch meine häufigen Panikattacken gestartet haben", schrieb sie in einer Instagram-Story.

"Seitdem sind Flüge für mich eine kleine Herausforderung, mit viel Technik was mich selbst angeht, vor der Schwangerschaft auch Medis zur Beruhigung (nenne ich hier nicht, müssen verschrieben werden) und häufiges Meiden von Flügen. Was grundsätzlich ja auch gar nicht so verkehrt ist", erklärte die 26-Jährige weiter.