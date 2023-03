Schwangere Anna Adamyan: Jetzt verrät sie ihren voraussichtlichen Geburtstermin

Anna Adamyans (26) Babybauch ist deutlich zu erkennen. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Für die Ehefrau vom 1. FC Köln-Stürmer Sargis Adamyan (29) gibt ihr im Grunde genommen jeder Tag ein Anlass zur Freude. Denn die Influencerin leidet unter der Krankheit Endometriose, bei der Ansiedlungen von Gewebe außerhalb der Gebärmutter nicht selten zu großen Schmerzen und zu Unfruchtbarkeit führen können.

Lange hat die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin für ihr Glück gekämpft und wurde nach elf künstlichen Befruchtungen und zwei schmerzhaften Fehlgeburten zum Ende des vergangenen Jahres schwanger.

Regelmäßig gewährt sie ihren mehr als 600.000 Followern Einblicke in ihre Schwangerschaft. Wie auch am heutigen Montag. In ihrer Instagram-Story teilte sie unter anderem Screenshots einer App, in der Anna offensichtlich regelmäßig vermerkt, wie weit entwickelt ihr Baby bereits ist und wann es zur Welt kommen wird.

"Ihr voraussichtlicher Geburtstermin ist 7. August 2023", stand in der App geschrieben. Zudem schien Anna bereits den Namen ihres Sohnes eingetragen zu haben. Diesen verdeckte sie allerdings mit einem weißen Herz-Emoji. Annas Nachwuchs wird also ein Sommerbaby.

"So Wahnsinn", freute sich die werdende Mama über den Meilenstein.