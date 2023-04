Anna Adamyan spürt "ekligen Schmerz" während der Schwangerschaft

Köln – Anna Adamyans größtes Geschenk ist ihre Schwangerschaft. Das an Endometriose leidende Model erlebt allerdings keine schmerzfreie Schwangerschaft, wie sie am Freitag erklärte.

Anna Adamyan (26) redete am Freitag offen über ihre Symphysenlockerung. © Montage: Screenshot/Instagram/annaadamyan

Am Mittag meldete sie sich vom heimischen Sofa aus und fand ein wenig Zeit für ihre Tausenden Fans.

Denn diese wünschen sich seit Längerem, dass die Schwangere ausführlicher über ihre Beschwerden in der Schwangerschaft berichtet. Das umgeht die 26-Jährige seit Beginn jedoch bewusst, da sie etwaige Vorwürfe oder Verurteilungen vermeiden möchte.

Eine Sache konnte sie dann jedoch nicht verschweigen. Zum einen, weil ihr Ehrlichkeit wichtig sei und zum anderen, weil sie derzeit zermürbende Schmerzen heimsuchen würden.

"Habe so Probleme und die Schmerzen, wow", begann sie zu erzählen. Die vorherige Nacht habe sie kaum in den Schlaf finden können und sich vor brennenden Stichen im Bett gewälzt. Der Grund: Annas Symphysenlockerung.

"Das ist echt so ein ganz wilder, ekliger Schmerz an den Leisten", erklärte die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin. Beim Aufstehen sei sie oftmals den Tränen nahe.

Von einem Symphysengurt über Tapes bis hin zu Osteopathie oder Behandlungen beim Chiropraktiker habe sie alles ausprobiert.