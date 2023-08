Ernste Worte von Anna Adamyan: "Geburt hat sehr unschönen Lauf genommen"

Köln - Am gestrigen Freitag verkündete Steffen Baumgart (51), Trainer des 1. FC Köln , die Geburt des Kindes von Anna (27) und Sargis Adamyan. Nun hat sich die Influencerin erstmals selbst zu Wort gemeldet. Allerdings mit besorgniserregenden Worten.

Der große Wunsch von Anna Adamyan (27) ist wahr geworden. Sie ist erstmals Mutter geworden. © Montage: Instagram/Screenshot/Anna Adamyan

Die frühere "Germany's Next Topmodel"-Darstellerin nahm ihre Follower bei ihrer Schwangerschaft durchgehend auf Instagram mit und ließ sie regelmäßig Teil haben, wie ihr Bauch immer größer wurde.

Am Donnerstag war es dann so weit: Endlich ist ihr großer Traum in Erfüllung gegangen. Die 27-Jährige und ihr Liebster sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Wie der Kölner Privatsender RTL meldet, soll der Sprössling den Namen Lewy bekommen haben.

Nachdem sich Anna selbst zwei Tage nicht gemeldet hat, postete sie am heutigen Abend erstmals wieder einen Beitrag bei Instagram. "Wir sind beide voller Liebe und vor allem ich muss mich aktuell noch sehr stark erholen", teilte die Jung-Mama ihren 624.000 Anhängern mit.

Sie wisse, dass alle sehnsüchtig auf Updates gewartet haben, dennoch wolle sie um Respekt ihrer kleinen Familie gegenüber bitten.