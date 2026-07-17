Frisch vergeben? "Let's Dance"-Star beendet Gerüchte um ihr aktuelles Liebesleben

Köln - Über das Liebesleben von Anna-Carina Woitschack wurde zuletzt viel spekuliert. Jetzt hat die 33-Jährige ihr Schweigen gebrochen und Klartext gesprochen.

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33) ist derzeit glücklicher Single. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Zuletzt hatte die Schlagersängerin gleich zwei schmerzhafte Trennungen zu bewältigen. Nach der gescheiterten Ehe mit Volksmusik-Legende Stefan Mross (50) fand sie in Daniel ihr neues privates Glück. Doch auch diese Liebe zerbrach.

In einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Kanal wollte ein Fan nun ganz unverblümt von ihr wissen, ob sie wieder vergeben sei. "Nein, aktuell nicht", lautete die eindeutige Antwort der amtierenden "Let's Dance"-Gewinnerin. Spekulationen beendet!

Bezugnehmend auf eine weitere Erkundigung aus den Reihen ihrer Community, erklärte Anna-Carina anschließend aber auch noch, wie es ihr trotz des Beziehungsfiaskos gelingt, so positiv zu bleiben. "Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein positiver Mensch", begann die Sängerin ihr Statement.

Ergänzend schob sie dann noch hinterher: "Natürlich tun Trennungen weh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass jede Beziehung ihre Berechtigung und ihre Zeit hat. Aus jeder Begegnung und Beziehung nimmt man etwas mit und wächst daran."