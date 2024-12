Anna Ermakova bricht Schweigen: Darum schwänzte sie die Beerdigung von Oma Becker!

Leimen - Boris Becker (57) hat am Samstag seine Mutter Elvira (†89) zu Grabe getragen . Seine Tochter Anna Ermakova suchte man auf der Beerdigung allerdings vergeblich. Den Grund dafür lieferte die 24-Jährige jetzt!

Anna Ermakova (24) nahm am Wochenende nicht an der Beerdigung ihrer Großmutter Elvira Becker (†89) teil. © Henning Kaiser/dpa

Elvira Becker wurde am 21. November leblos in ihrer Wohnung gefunden. Und das einen Tag vor dem Geburtstag ihres Sohnes. Ein schwerer Schicksalsschlag für den ehemaligen Tennis-Star.

Die Trauerfeier fand in der Herz-Jesu-Kirche in Leimen statt. Seine Frau Lilian sowie die drei Söhne Elias, Noah und Amadeus unterstützten den 57-Jährigen in dieser schweren Stunde. Nur Anna war nicht vor Ort - aus gutem Grund, wie sie selbst sagt.

Im Interview mit "Bild" erklärt das Model: "Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet."

Weiter gibt die rothaarige Beauty zu, dass sie der Verlust ihrer Oma doch härter mitnimmt, als sie es erwartet habe. Anna sagt über Elvira: "Sie war eine starke Frau, die mir immer Freundlichkeit entgegenbrachte, wenn ich sie traf!"