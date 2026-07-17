Anna Heiser verzweifelt: Tochter Alina erneut in Klinik
Polen - Es kam erneut aus heiterem Himmel: Noch am Donnerstag postete Anna Heiser (36) einige heitere Clips in ihrer Instagram-Story. Dann kam es zu einem abrupten Abbruch. Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin teilte plötzlich ein Foto ihrer Tochter Alina (3), die erneut mit einer Kanüle im Arm im Krankenhaus lag! Dazu schrieb Anna gehetzt: "Nicht schon wieder." Am späten Abend meldete sie sich erneut - mit weiteren schlechten Nachrichten.
Erst vor wenigen Wochen war die dreijährige Tochter in Polen in eine Klinik eingeliefert worden. Niemand wusste so recht, was los war. Lediglich Diabetes konnte ausgeschlossen werden. Danach beruhigte sich alles - bis Donnerstag.
Am Abend gab sich Anna in einem neuen Posting mehr als verzweifelt. "Es ist schwer, gegen etwas anzukämpfen, das keinen Namen hat", schrieb sie zu einem Foto, das sie mit ihrer Tochter zeigte.
Insgesamt siebenmal postete die zweifache Mutter dasselbe Foto, fügte aber immer einen weiteren Teil ihres Textes ein. Es wurde schnell klar: Die Ärzte der kleinen Alina stehen weiterhin vor einem Rätsel, wissen nicht, was für eine Krankheit sie hat.
"Du siehst die Symptome. Doch du kennst den Feind nicht", so die verzweifelte Influencerin. Aber wie geht es nun weiter?
Anna Heiser nutzt für Posting mehrfach dasselbe Foto
"Die Ärzte suchen in alle Richtungen", so die 36-Jährige. Sie selbst durchforste nachts das Internet, versuche am Tage aber, einfach nur Mama zu sein. Dazu kämen Schuldgefühle.
"Während du dein krankes Kind im Arm hältst, hämmert immer wieder derselbe Gedanke in deinem Kopf, dass du dein zweites Kind gerade zu Hause vernachlässigst", schreibt Anna.
Ihre üblichen Alltagsprobleme hätten innerhalb weniger Minuten an Bedeutung verloren. "Genau in dem Moment, in dem du nur noch einen einzigen Wunsch hast: Dass dein Kind wieder gesund wird", schließt Anna ihr Posting ab.
Seitdem hat sie sich nicht mehr auf Instagram gemeldet. Demnach scheint jetzt wirklich Alina und ihre Genesung an erster Stelle zu stehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/annaheiser