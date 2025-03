Anna-Maria Ferchichi bucht Traum-Villa für Urlaub: Doch eines hat sie nicht bedacht

Im Anschluss informierte die Promi-Dame noch Gatte Bushido, der selbst entscheiden sollte, ob er an der Reise teilnimmt. Doch wenig später ging ihr der Fehler in dem Plan auf: "Ich freue mich voll, gehe in die Küche und trinke etwas, als mir einfällt: Sch*iße, die Kinder haben ja erst im Juli Ferien."

Demnach hatte Anna-Maria am Morgen nach "schönen Villen" für den nächsten Sommerurlaub gesucht - angesichts der Größe des Ferchichi-Clans samt Personal und der gehobenen Ansprüche der Dubai-Auswanderer sicher keine einfache Aufgabe.

"Ich weiß noch gar nicht, wie ich es meinem Mann später sagen soll", erklärte Anna-Maria Ferchichi in ihrer Instagram-Story. Es sei auch nicht das erste Mal, dass ihr so etwas passiert, aber dieses Mal "besonders krass", fuhr sie fort.

Wenn die ganze Ferchichi-Rasselbande mitwill, muss das gut geplant werden. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Der gebuchte Urlaubszeitraum fiel demnach genau in die letzten vier Unterrichtswochen. "Und das war jetzt nicht wenig, was das gekostet hat", teilte Anna-Maria weiter mit. Ihre Kreditkarte sei auch bereits belastet worden.

Als wirklicher Glücksfall erwies es sich da, dass die Schwester von Sarah Connor (45) bei der Buchung - zum ersten Mal überhaupt - eine entsprechende Versicherung abgeschlossen hatte. "Das habe ich vorher noch nie gemacht, aber weil wir so viele Leute sind, diesmal schon", so Anna-Maria.

So konnte die Luxus-Lady die Unterkunft am Ende noch stornieren und musste nur die Hausbesitzerin informieren. "Das war so unangenehm", gab Anna-Maria zu. Ihre Kreditkarte sei dadurch allerdings kurzzeitig erstmal geblockt - "mal wieder".

Das letzte Mal sei sie erst im Dezember in eine solche Lage geraten. Damals habe sie Flüge für ihre Eltern versehentlich gleich dreimal gebucht. Doch Anna-Maria Ferchichi will dieses Mal aus dem Missgeschick lernen: "Ich sollte mir einfach mal mehr Zeit lassen", so ihr Fazit.