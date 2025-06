Anna-Maria Ferchichi gibt Update nach Unfall-Schock: "Ein Zentimeter tiefer und ..."

Alles in Kürze

Anna-Maria Ferchichi (42) ist froh, dass ihr Djibi (11) nach seinem Unfall wieder zu Hause ist. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Nach überstandener Operation ist Djibi inzwischen wieder zu Hause. Tapfer lächelte der Elfjährige in der Instagram-Story von Mama Anna-Maria in die Kamera, während die kleinen Schwestern ihn freudig begrüßen.

Doch der verbundene Arm ist nur die sichtbare Folge des Unfalls. "Djibi macht jetzt dreimal die Woche eine intensive Traumatherapie. Das braucht er auch. Er weint immer noch viel, möchte bei uns schlafen", erklärte Anna-Maria Ferchichi.

Auch der Freund ihres Sohnes, der alles mit ansehen musste, gehe noch nicht wieder zur Schule. "Es war einfach heftig", so die 42-Jährige.

Am Samstag war Djibi im Familienurlaub in Ras al Khaimah (Vereinigte Arabische Emirate) bei einer Fahrt auf einem sogenannten "Wasser-Sofa" - einer beliebten Freizeitsport-Aktivität - verunglückt. Die Ferchichis brachen den Urlaub ab, Djibis Wunde wurde zunächst provisorisch genäht und später in Dubai operiert.

"Die Kinder rutschen so übers Wasser und Djibi ist eben vorne rübergefallen und das Seil hat fast seinen gesamten Arm durchtrennt, hier oben an der Achsel", schilderte seine Mutter die Situation.