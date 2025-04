Anna-Maria Ferchichi hat Ärger bei Immobiliensuche: "Ich dachte, ich spinne"

Für ihren ältesten Sohn schlug sich Anna-Maria Ferchichi in Dubai durch den Immobiliendschungel. Dabei erlebte die Influencerin manchen Rückschlag.

Von Christoph Carsten

Berlin - Für ihren ältesten Sohn schlug sich Anna-Maria Ferchichi (43) in Dubai durch den Immobilien-Dschungel. Doch auch wenn am Ende alles gut ausging, geriet die Influencerin bei der Suche manches Mal an den Rand der Verzweiflung.

Für Sohn Montry (22) und dessen Freundin Yasmine (20, l.) hat Anna-Maria Ferchichi (43) ein Haus gefunden. © Screenshot/Instagram/yasminelucyy, Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage) "Wisst Ihr, was ich hier in der Hand halte? Den Mietvertrag von Yasmine und Montry", freute sich die achtfache Mama in ihrer Instagram-Story. Der Weg zum Traumhaus allerdings sei hart gewesen. Auf der Suche nach einer Bleibe für ihren ältesten Sohn Montry (22), der aus einer früheren Beziehung stammt, und dessen Freundin Yasmine (20) erlebte sie eine "kleine Odyssee mit Maklern", wie Anna-Maria ihren rund 937.000 Followern berichtete. "Ich sage Maklern vorher immer genau, was wir möchten. Damit keine Irritationen entstehen", betonte Anna-Maria Ferchichi. Dennoch sei es mehrmals passiert, dass bestimmte Kriterien bei Haus und Grundstück nicht erfüllt waren, obwohl vom Makler anders versprochen. Schließlich hat die Ehefrau von Bushido (46) genaue Vorstellungen: Montry und Yasmine sollen ein Eckhaus in der Nähe vom Pool und vom Fitnesscenter bekommen.

Anna-Maria Ferchichi: "Einige Makler sind echte Schlawiner"