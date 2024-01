Anna-Maria Ferchichi in Angst: "Habe Panik"

Berlin/Dubai - Nach dem Umzug in die neue Villa gab Anna-Maria Ferchichi (42) offen und ehrlich auf Instagram zu, dass sie Angst um ihre Kinder wegen des großen Pools hat.

Anna-Maria Ferchichi (42) und Ehemann Bushido (45) basteln weiter am neuen Zuhause. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Seit ihrem Umzug nach Dubai kommt Familie Ferchichi nicht wirklich zur Ruhe. Die erste Villa war zu klein und es folgte vor wenigen Wochen der Umzug in das neue, größere Heim.

In den vergangenen Tagen waren Bushido (45) und Ehefrau Anna-Maria damit beschäftigt, ihr gesamtes Hab und Gut in die neue Villa zu schaffen.

Doch auch in ihrem neuen Zuhause will nicht so wirklich heimische Stimmung aufkommen, zumindest nicht für die 42-Jährige. Die achtfache Mutter gestand ihren über 750.000 Followern auf Instagram nämlich, wovor sie besonders Angst hat.

"Es kamen viele Fragen zum Pool. Der ist riesig und macht mir wahnsinnig Angst mit den Kleinen", erzählt die Schwester von Sarah Connor (43).

Vor allem im warmen Dubai ist eine kühle Erfrischung im Pool speziell für die Kinder eine willkommene Abwechslung. Einen möglichen Pool-Schutz für die Kleinen gibt es in der neuen Villa noch nicht.