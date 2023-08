Anna-Maria Ferchichi macht anstößige Entdeckung: "In einer Tour Brüste und Hinterteile"

"Ich konnte auf sein Handy schauen. Währenddessen hat er sich einfach so ein Live-Video reingezogen, auf dem sich die Dame langsam auszieht, strippt, bis sie schließlich komplett nackt war und so Handlungen an sich vorgenommen hat", berichtet Anna-Maria völlig irritiert.

So weit, so unspektakulär - Doch als Sarah Connors (43) Schwester zu ihrem Sitznachbarn schaute, blieb ihr zunächst die Sprache weg.

Beim letzten Flug nach Dubai saß die achtfache Mama am Flughafen neben einem Mann, Mitte dreißig, der lautstark telefoniert hatte, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt.

Die Dubai-Auswanderin, Anna-Maria Ferchichi (41) verbringt viel Zeit im Flugzeug. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Doch dieses Erlebnis blieb leider nicht das letzte dieser Art. So sei Anna-Maria an diesem Sonntag eine Stunde zu früh am Flughafen gewesen. Als es sich die Beauty gegen 7 Uhr in der Airport-Lounge bequem machen wollte, habe sich ein älterer Herr, Ende sechzig, neben sie gesetzt.

Da der Mann unentwegt auf sein Handy zu starren schien, wurde Anna-Maria neugierig und warf einen Blick auf sein Display, wie sie auf Instagram erzählt.

Und auch diesmal erwarteten die achtfache Mama keine Katzenvideos. "Er hat sich in einer Tour Brüste und Hinterteile angeguckt", informiert Anna-Maria über das, was sie auf seinem Handy gesehen hatte.

Nachdem sie mitbekommen hatte, was neben ihr für Inhalte konsumiert werden, sei sie direkt unangenehm berührt aufgestanden.

"Jungs, egal welche Altersklasse, egal zu welcher Uhrzeit, wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt, zieht ihr Euch irgendwelche sexuellen Sachen rein", resümiert die Dubai-Auswanderin sichtlich unerfreut.