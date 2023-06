Anna-Maria Ferchichi nach Schwangerschafts-News überwältigt: "In mir ist Chaos"

Delmenhorst/Dubai - Die Überraschung im Hause Ferchichi ist groß: Anna-Maria (41) ist erneut schwanger , doch so recht fassen, kann es die achtfache Mutter, die gerade auf Heimaturlaub bei ihrer Familie in Delmenhorst ist, immer noch nicht.

Anna-Maria Ferchichi (41) hat bei Instagram von ihrer überraschenden Schwangerschaft berichtet. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Denn eigentlich wollte sie gar keine Kinder mehr haben, nachdem sie im November 2021 die Drillings-Töchter Amaya, Naima und Leonora nach komplizierter Schwangerschaft zur Welt brachte.

Doch am gestrigen Mittwoch verkündete ihr Ehemann Bushido (44) bei Instagram stolz die frohe Botschaft und wenig später meldete sich die 41-Jährige auch selbst zu Wort.

So richtig fassen kann es die werdende Mama allerdings immer noch nicht, schließlich erfuhr sie eher per Zufall von ihrer Schwangerschaft. Sie wollte eigentlich nur einen Test für ihre Freundin besorgen, die übrigens ebenfalls in anderen Umständen ist, und bekam zwei zum Preis von einem - der Rest ist bekannt.

Zur Sicherheit machte Ferchichi allerdings lieber noch einen weiteren Test am Donnerstag, doch auch dieser fiel positiv aus.

"Ich raffe es einfach nicht, ich werde immerhin auch 42, ich denke immer irgendwie: Mein Körper kann das doch nicht mehr machen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.