Anna-Maria Ferchichi plant Mega-Party: "Bushido kriegt einen Schock!"

Berlin/Dubai - Achtfach-Mama Anna-Maria Ferchichi (41) organisiert eine gigantische Geburtstagsparty für ihre Drillinge (1). Dabei ist ihr Mann Bushido (44) wohl nicht ganz darüber im Bilde, was die Influencerin vorhat.

Influencerin Anna-Maria Ferchichi (41) freut sich auf die Party. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Anfangs sollte es eine kleine Feier werden, wie die Beauty in ihrer Story auf Instagram mitteilte. Doch dann habe Anna-Maria an einem Tag mit etwa vierzig verschiedenen Menschen gesprochen und sei gegen Abend fix und fertig gewesen.



Doch nun, da so weit alles steht, freut sich die 41-Jährige auf die Mega-Geburtstagsparty ihrer Jüngsten. Amaya, Naima und Leonora werden zwei Jahre alt und das muss bei der Auswanderer-Familie groß gefeiert werden.

Da dürfen ein Live-Barbecue sowie ein Zauberer, Musik, Face-Painting und Spiele für die Kleinen selbstverständlich nicht fehlen. "Ich mein', die sind ja noch klein und sind sonst überfordert, wenn es zu viel ist", erklärt Bushidos Frau ihre für Außenstehende doch sehr extravagante Planung für die Mini-Drillinge.

Ihren 712.000 Followern erzählt Anna-Maria, dass sie mit ihrem Mann Bushido (bürgerlich Anis, 44) zum Telefonieren verabredet war. Doch bevor die Beauty Bushidos Stimme hören konnte, sei sie auch schon eingeschlafen.

"Das ist richtig schade!" Anscheinend hat der viel beschäftigte Gangster-Rapper nämlich noch keinen Plan, was ihn in seinem trauten Heim in Dubai erwarten wird.