Anna-Maria Ferchichi über erstes Mal mit Bushido: "War anders als jemals zuvor"

Dubai - Anna-Maria Ferchichi (42) ist seit 2012 mit Bushido (45) verheiratet. In einer Fragerunde auf Instagram gab die achtfache Mutter nun Einblicke in die Anfangstage ihrer Liebe.

2012 haben Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) geheiratet. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

An die erste Begegnung mit ihrem Anis im Jahr 2011 kann sich Anna-Maria Ferchichi noch ganz genau erinnern: "Es war krass. Der Raum war groß und voller Leute. Trotzdem trafen sich unsere Blicke und wir haben uns über die Leute hinweg lange und intensiv in die Augen geschaut. Ich weiß noch, was ich dachte: Nice."

Eins führte zum anderen und so wachte die 42-Jährige am nächsten Morgen im Hotelzimmer neben dem Rapper auf. "Nach der ersten Nacht war eine sehr große Anziehung da, die wir beide gespürt haben. Es war einfach anders als jemals zuvor", lässt Anna-Maria die Begegnung Revue passieren.

Angst, dass es nicht über eine Bettgeschichte hinaus gehen könnte, hatte sie nicht. Sie sagt: "Entweder verliebt man sich oder nicht."

Nach der ersten gemeinsamen Nacht habe sie gegen 11.30 Uhr das Hotelzimmer verlassen. Nur zwei Minuten später habe ihr Handy geklingelt: Anis. Der Musiker machte so von Anfang an klar, dass es ihm ernst war.

Nur vor der Reaktion der Medien habe sie anfangs Angst gehabt, gibt die Schwester von Sarah Connor (43) zu. Schließlich war Bushido zu diesem Zeitpunkt bereits ein erfolgreicher Musiker.