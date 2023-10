Anna-Maria Ferchichi überlässt das Planschen anderen: "Leben ist einfach schön" - Aber!

Berlin/Dubai - Sommer, Sonne, Strand und Meer - es könnte Anna-Maria Ferchichi (41) in ihrer Wahl-Heimat Dubai nicht besser ergehen. Die Frau von Bushido (44) liebt ihr Leben und zeigt private Einblicke in ihre üblichen Sonntage. Doch hinter der Fassade des perfekt anmutenden Lebens der Mehrfachmama scheint Anna-Maria etwas ganz Besonderes an ihrer Seite zu vermissen.

Anna-Maria Ferchichi (41) vermisst ihren Mann Bushido (44). © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

In ihrer Story auf Instagram zeigt sich die Dubai-Auswanderin am Samstagabend mit ihren Kindern in der Wüste Dubais.

Der kurze Clip eines provisorischen Dorfes mit Kamelen, verschleierten Frauen und selbst gemachtem Essen über dem Feuer ist unterlegt von orientalischer Musik.

"Missing you Bushido", schickt Anna-Maria mit dem nachfolgenden Bild einen Liebesgruß an ihren viel beschäftigten Mann, auf den Anna-Maria des Öfteren verzichten muss. Auch solche romantischen Ausflüge, mit Dromedaren (Ein-Höcker-Kamel) im Wüstensand verbringt die achtfache Mama alleine.

Am heutigen Sonntag ging es für die Rasselbande in ein Beach-Resort außerhalb Dubais, wie die Schwester von Sarah Connor (43) in ihrer Story auf Instagram zeigte. Die Kleinen hatten schon ihre Badeanzüge an und waren so aufgeregt, dass sie nicht einmal frühstücken wollten, so Anna-Maria.