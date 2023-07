Anna-Maria Ferchichi: Tochter Aalijah feiert 11. Geburtstag! Ein Detail überrascht

Wie immer, dokumentiert Anna-Maria ihren Alltag auch diesmal wieder in ihren Instagram-Storys .

Selten lagen Freud und Leid so nah beieinander wie bei Familie Ferchichi. Nachdem Anna-Maria vor wenigen Wochen verkündet hatte, dass sie zum neunten Mal schwanger ist, gab es vor wenigen Tagen traurige Gewissheit, dass es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelte und es kein Baby geben wird.

Anna-Maria und Bushido zeigen stolz ihre Familie. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Früh am Morgen wird das Geburtstagskind von Papa Bushido und den anderen Geschwistern mit einer leuchtenden Torte geweckt. Was in der nächsten Story besonders ins Auge fällt, sind die neuen Nägel der Elfjährigen.

Scheinbar haben sie und ihre Mamma in den letzten Tagen einem Nagelstudio einen Besuch abgestattet.

Am Frühstückstisch wurden dann die Geschenke verteilt und Bruder Issa schrieb ihr einen rührenden Brief: "Aaliyah ich liebe dich, dein Issa. Wie kann man so ein wichtiger Mensch sein?", las die Elfjährige vor.

Am späten Nachmittag ging die gesamte Familie dann noch gemeinsam Essen und im Anschluss freute sich das Geburtstagskind über einen Kinobesuch mit ihren Liebsten.