Anna-Maria Ferchichi: Unter dieser Bedingung würde sie im "Sommerhaus" Sex haben!

Berlin - Dass Bushido (46) unbedingt einmal ins " Sommerhaus der Stars " möchte, ist kein Geheimnis. Und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42)? Die gab schon mal ein paar schlüpfrige Details preis, sollte es tatsächlich zum Einzug in die Promi-WG kommen.

Bei einem Besuch am "Sommerhaus"-Drehort im Oktober vergangenen Jahres zeigte sich Anna-Maria noch wenig begeistert von dem, was sie zu sehen bekam. Doch mit der aktuellen Staffel konnte das Reality-Format Sympathiepunkte bei der 42-Jährigen sammeln.

Auch seine Gattin scheint inzwischen gar nicht mehr so abgeneigt zu sein, die Wahlheimat Dubai für eine Weile gegen das wenig glamouröse Bocholt in Nordrhein-Westfalen zu tauschen. "Ich habe sie gefragt, und ich glaube, ich habe sie auch bald so weit ...", sagte Bushido im RTL-Interview .

Schon vor gut einem Jahr outete sich Bushido als glühender "Sommerhaus"-Fan . Im selben Atemzug erklärte der Rapper, dass er sich gut vorstellen könne, einmal selbst als Kandidat in dem Trash-TV-Format mitzumischen.

In diesem Haus im nordrhein-westfälischen Bocholt wird "Das Sommerhaus der Stars" gedreht. © Guido Kirchner/dpa

"Ich muss euch sagen, der aktuelle Cast ist sensationell", schwärmte die Schwester von Sarah Connor (44) bei RTL. Die Teilnehmer-Riege um Sam Dylan (33), Tessa Bergmeier (34), Raúl Richter (37), Alessia Herren (22) und Co. hat es der Influencerin offenbar angetan.

"Die jetzt sind so unterhaltsam, so verschiedene Charaktere ... Da muss ich sagen, ich hätte es mir überlegt", gestand Anna-Maria. Na, wenn das nicht Musik in Bushidos Ohren ist!

Der nämlich hat alles schon ganz genau geplant und sich sogar eine Taktik zurechtgelegt.

Als stiller Beobachter würde er sich "da hinsetzen, Füße hochlegen und es mir dann so reinfahren. Neben die Leute setzen, gar nix sagen und nur so angucken", so der Musiker beim Radiosender Kiss FM.