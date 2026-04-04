Anna-Maria über Putzkraft-Zoff mit Bushido: "Habe ja besser gelebt, als ich allein war"

Berlin/München - Am Anfang der Beziehung von Anna-Maria Ferchichi (44) und Ehemann Bushido (47) sorgte das eine oder andere Alltagsproblem für dicke Luft bei dem Promi-Paar. Ein Streitpunkt: Putzhilfe - ja oder nein?

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) hatte in ihrer Beziehung schon so manchen Konflikt auszutragen. © Jörg Carstensen/dpa

"Als Anis und ich zusammengelebt haben, die ersten zwei Jahre habe ich das Haus ganz allein geputzt, wir hatten ja ein Riesenhaus", berichtete Anna-Maria Ferchichi in der neuen Folge ihres gemeinsamen Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi".

Das Haus, fuhr die 44-Jährige fort, habe immerhin stolze 600 Quadratmeter gehabt. Trotz dieser Größe habe sie den ganzen Haushalt ohne Unterstützung selbst erledigt, schilderte die Influencerin ihren wachsenden Frust in dieser Phase.

Ab einem bestimmten Zeitpunkt fragte sich auch Anna-Maria Ferchichi, wie eine scheinbar banale Haushaltsfrage bei ihrer Lebenssituation überhaupt zu solch einer Spannung in der Beziehung führen konnte.

"Irgendwann dachte ich: Stopp, ich bin mit einem Multimillionär verheiratet, und ich habe ja besser gelebt, als ich allein war mit meinem Kind", so die heutige Achtfach-Mama im Podcast. Doch mit ihrem Wunsch nach einer Haushaltshilfe stieß sie zunächst auf Widerstand – sowohl bei Bushido als auch bei dessen Mutter.

Erst im Jahr 2013, als Ferchichi mit Zwillingen schwanger war, zog sie eigene Konsequenzen. Ohne lange Diskussion engagierte sie selbst eine Putzkraft – und bezahlte sie aus eigener Tasche. "Aber diese 150 Euro gönne ich mir, und das entlastet einfach so viel", erklärte sie.