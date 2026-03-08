Aus Dubai geflüchtet? Anna-Maria Ferchichi über Lage in ehemaliger Heimat

Berlin/München/Dubai - Seit Anfang des Jahres leben Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) mit ihrer Großfamilie wieder in Deutschland . Aber was wäre, wenn sie aktuell noch in Dubai wohnen würden?

Anna-Maria Ferchichi (44) hätte Dubai in der aktuellen Situation den Rücken gekehrt. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Das Emirat wird im Nahost-Krieg auch immer wieder zum Ziel von iranischen Raketen- und Drohnenangriffen.

Nun könnte man meinen, dass die 44-Jährige aus sicherer Entfernung in ihrer Luxusvilla im beschaulichen Grünwald bei München wie viele Dubai-Influencer zurzeit die Sicherheit vor Ort in höchsten Tönen lobt, aber weit gefehlt.

"Lass uns mal bitte die Fakten auf den Tisch bringen und das hat auch nichts mit Überdramatisierung zu tun", betonte die Schwester von Sarah Connor (45) in ihrer Story bei Instagram.

Es sei Fakt, dass Dubai unter Beschuss steht und "ja, das Abwehrsystem ist gut, ABER wer möchte denn jetzt dort sein?", wollte Ferchichi mit Nachdruck wissen.

"Die Lage ist und bleibt gefährlich, solange der Konflikt besteht", unterstrich die Promi-Dame, bevor sie eine klare Ansage machte: "Ich habe Kinder und natürlich hätten wir alles daran gesetzt, jetzt von dort wegzukommen."