Anna-Maria Ferchichi war eineinhalb Jahre nicht mehr im Supermarkt: "Dafür schäme ich mich"

Berlin - Über drei Jahre ist es schon her, als Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) mit ihren Kindern die Zelte in Deutschland abbrachen. Im Influencerparadies Dubai wollte die XXL-Familie den ganzen Clan-Stress samt Polizeischutz hinter sich lassen. Doch das Schickimicki-Leben im Emirat hat auch seine Schattenseiten.

Anna-Maria Ferchichi (44) fühlte sich in Dubai durch die vielen Angestellten irgendwann überflüssig. © Joerg Carstensen/dpa

"Dubai ist eine sehr große Versuchung und wir sind dieser Versuchung erlegen", gesteht Anna-Maria Ferchichi in der neuen Podcast-Folge. Was sie meint: hier noch eine Nanny, da eine Haushälterin, da ein Fahrer, da ein Koch.

"Ich habe irgendwann gemerkt, ich werde unzufrieden mit meiner Familie. Ich habe mich überflüssig gefühlt", so die Schwester von Sarah Connor (45).

Das bequeme Luxusleben ging irgendwann so weit, dass selbst einfachste Aufgaben nicht mehr zum Alltag gehörten. "Jetzt muss ich nicht mehr kochen, nicht mehr einkaufen. Ich war eineinhalb Jahre nicht mehr im Supermarkt und dafür schäme ich mich."

Allzu negativ will die Achtfach-Mama aber nicht klingen. Dubai war nach dem Endlos-Gerichtsstreit mit Clanboss Arafat Abou-Chaker genau der richtige Zufluchtsort: "Es ist dort wunderbar für eine Zeit. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Ich fühle mich gelangweilt. Es ist wie eine Insel. "