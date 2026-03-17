Anna-Maria Ferchichi schießt gegen Dubai-Influencer: "Es ist so lächerlich"
Berlin - Dafür hat Anna-Maria Ferchichi (44) kein Verständnis! Seit rund zweieinhalb Wochen greifen USA und Israel den Iran an - mit Folgen für die ganze Welt. Während in Deutschland die Wut an den Zapfsäulen wächst, fliegen die Raketen und Drohnen auch auf das Influencerparadies Dubai.
Doch von Panik scheinbar keine Spur mehr. Zeigten sich die Influencer zunächst noch teilweise geschockt, hat sich das Bild wohl längst gewandelt. Stattdessen wird immer wieder betont, wie sicher Dubai sei - mit dem gleichen Video. Auch von Influencern, die selbst vor den Raketen geflüchtet sind.
"Ich kann die Verharmlosung nicht verstehen", kritisiert Bushidos Ehefrau in der aktuellen Podcastfolge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". "Guck doch einfach mal die Fakten an. Über dir werden Raketen abgeschossen. Da bist du nicht sicher. Da ist es egal wo. Wenn es in Deutschland passiert, bist du auch nicht sicher."
Flüchten oder Bleiben? Für die Achtfach-Mama und die XXL-Familie stellte sich diese Frage zum Glück nicht. Dem Bling-Bling-Emirat haben sie schon vor Kriegsbeginn den Rücken gekehrt. Seit Anfang des Jahres lebt die XXL-Familie in der Nähe von München.
Kein Verständnis hat sie allerdings für diejenigen, die selbst nicht mehr in Dubai sind, dennoch betonen, wie sicher es sei, und permanent gegen Deutschland schießen. "Es ist so lächerlich, dass diejenigen, die gesagt haben, wir fühlen uns so sicher, die Ersten sind, die ausreisen. Dann sind sie ausgereist und sagen, in Deutschland ist das schlecht und das schlecht. Es muss doch gar nicht mit dem Finger auf irgendwas gezeigt werden."
Dubai tue laut Anna-Maria Ferchichi alles für die Bewohner, aber bleibe ein Kriegsgebiet
Und weiter: "Dubai hat ein tolles Abwehrsystem. Die geben alles, um die Leute zu schützen. Trotzdem befindest du dich in einem Kriegsgebiet. Also was ist los?"
Über drei Jahre lang lebten Bushido und Anna-Maria Ferchichi samt Familie in Dubai. Obwohl sie es im Influencerparadies sehr zu schätzen wussten, würden derzeit keine zehn Pferde sie in die Glitzermetropole kriegen: "Ich hoffe auch, dass wir irgendwann wieder hinkommen und sich alles beruhigt. Wer hofft das denn nicht? Aber in der jetzigen Lage kann und möchte man da einfach nicht sein. Schon gar nicht mit Kindern. Die werden traumatisiert."
Doch auch die Dubai-Hater kriegen ihr Fett weg: "Ich glaube, der Neid ist sehr groß, weil in Dubai viele sehr wohlhabende Menschen wohnen. Das ist wie mit den Bränden in LA. Da hatte auch keiner Mitleid mit den ganzen Schauspielern", so die 44-Jährige. "Bei Dubai ist es ähnlich. Die Leute reagieren gehässig."
Titelfoto: Uncredited/AP/dpa